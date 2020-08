Roma, bus Atac in fiamme nella notte sulla Tangenziale

Nella notte autobus Atac in fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso l’una di notte sulla tangenziale direzione San Giovanni, altezza Salaria, per spegnere l’incendio. Il mezzo veniva poi scortato presso il deposito di Portonaccio. Non risultano passeggeri coinvolti.

