Scuola, Salvini: “Mozione di sfiducia per l’incapace Azzolina”

“Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro i bimbi disabili. Collaborare con le scuole pubbliche-paritarie per trovare le 10.000 aule mancanti. Dotare tutte le scuole di termoscanner, per misurare la febbre ai bimbi all’ingresso. Dimenticare la mascherina obbligatoria per i bimbi in classe, una inutile e pericolosa follia. Smetterla di giocare coi banchi con le rotelle, di litigare con sindacati, presidi, insegnanti, governatori e famiglie. Queste le proposte della Lega. Il ministro è in grado di attuarle? No. Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La scuola italiana merita di meglio. Azzolina bocciata!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini

“Siamo al 27 agosto e per colpa di un ministro incapace non si capisce niente sui nostri figli”, aggiunge il leader leghista, questa mattina a Caserta. “Io da papà – sottolinea – non ho capito a che ora porto mia figlia in classe, a che ora la vado a prendere, quanti compagni di classe ha, quante maestre, dove va a mangiare in mensa, cosa fa il sabato, e questa incapace si è occupata solo di banchi con le rotelle per due mesi. Datemi una mano con il voto a Caserta per mandare a casa gente come la Azzolina che non merita di governare questo Paese”.

Sulla sua pagina facebook, Salvini cita un sondaggio di commissionato da Affaritaliani.it a Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, secondo il quale il 55,2% degli italiani vuole che l’Azzolina vada a casa. Il leader della Lega prende spunto della rilevazione per lanciare sui social un suo sondaggio sulle dimissioni o meno del ministro dell’Istruzione: “La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Azzolina. E tu come la pensi?”, scrive Salvini.

