Taxi per andare a scuola? Zampa: “Regioni usino fantasia”

Per l’avvio della scuola “non si può far ripartire i trasporti al 100%. Bisogna fare uno sforzo. Ci sono molte risorse. Il governo ha messo a disposizione oltre 200 milioni di euro. Aumentiamo il numero delle corse e la fantasia”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo questa mattina a ‘Radio anch’io’, su Radio uno.

“Si possono fare convenzioni – ha suggerito Zampa- per esempio con i tassisti che in questo momento non hanno da lavorare. Si facciano delle convenzioni, con piccoli pulmini, ad esempio. Ci si eserciti”, conclude la sottosegretaria Zampa.

Ti potrebbero interessare anche: