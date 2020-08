Cortina, contagio alla festa vip: centinaia in coda per il tampone

Tutti in fila ordinatamente nelle proprie autovetture per sottoporsi al tampone. È questa l’immagine che si presenta oggi pomeriggio davanti allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina dove i 500 partecipanti del Summer party del 20 agosto sono accorsi per appurare la loro positività o negatività al Covid 19. Il caso è nato dal fatto che proprio un giovane partecipante, un ventiseienne residente a Roma, e di ritorno dalla Sardegna, manifestando i sintomi del coronavirus è finito all’ospedale San Martino di Belluno con una polmonite da Covid.

Lunga coda

Da qui la decisione presa dal sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, in accordo con il direttore del Dipartimento di prevenzione della Usl, di avvertire in via precauzionale tutti i partecipanti a sottoporsi al tampone. I prelievi sono stati fatti in modalità drive-in sul retro dello stadio olimpico del ghiaccio di Cortina. E si è formata una lunga coda di auto che pazientemente hanno atteso il loro turno.

Il party

Il party, organizzato dalla Red Squirrel Events con il supporto del Comune di Cortina e della fondazione 2021 , si è svolto all’aperto, rispettando tutte le indicazioni per la sicurezza e con un numero dimezzato di partecipanti rispetto agli anni precedenti. A dare il benvenuto erano stati lo stesso sindaco di Cortina e il presidente della fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, alla presenza di molti volti noti dello spettacolo e dello sport tra cui il campione di sci Kristian Ghedina.

