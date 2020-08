Renato Balestra: “Melania più elegante di Michelle Obama”

“Io non ho visto spalline né gradi. L’ho trovata sobria e adeguata, elegante, ho visto un tailleur rigoroso ma assolutamente non ‘militaresco’ come in tanti hanno azzardato. E’ sicuramente più elegante della Obama, che non è mai stata vestita bene in nessuna occasione”. Così lo stilista Renato Balestra commenta con l’Adnkronos il look di Melania Trump durante la convention dei repubblicani alla Casa Bianca, il cui outfit verde militare ha infiammato quotidiani e tabloid, che -sbizzarrendosi in un accostamento di immagini- ne hanno paragonato l’abbigliamento ora a Hitler, ora a Fidel Castro, ipotizzando ‘messaggi’ subliminali e non casuali.

“E’difficile per una first lady azzeccare il look – dice Balestra- avere una personalità nel modo di vestire. Michelle sempre inadeguata, la Reagan era una propagandista dei marchi americani…diciamo che dopo la Kennedy, non c’è più stata una veramente all’altezza. Io trovo che Melania sia elegante, forse anche per il passato da mannequin che ha avuto”.

“Deve essere anche una donna intelligente perché il suo ultimo discorso in difesa del marito l’ho trovato appropriato -dice Balestra- e io sono controcorrente rispetto a tanti colleghi che dicono che non la vestirebbero mai. Io per vestirla prenderei il primo aereo!”, conclude lo stilista.

Ti potrebbero interessare anche: