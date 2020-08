Rilievi con lumino nei boschi di Caronia, trovate tracce ematiche

Sono state trovate delle tracce ematiche, nella notte, durante i rilievi con luminol eseguiti nei boschi di Caronia (Messina), nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele. Ma non si sa se appartengono ad animali o all’uomo. A darne conferma è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti durati tutta la notte. Sono stati fatti anche dei prelievi da alcuni animali, cani e suini, per poi tracciarne il Dna.

Il cranio del piccolo Gioele sarà esaminato martedì prossimo dai medici legali, rende noto l’avvocato Venuti. “Riteniamo che questo possa essere un atto importante per le indagini”, ha detto il legale.

