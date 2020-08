Sbarchi a Lampedusa, al via i trasferimenti di migranti

Al via i trasferimenti dei primi migranti dall’isola di Lampedusa, che hanno toccato quota 1.560 dopo l’ultimo sbarco di sabato notte.

Tra la notte scorsa e questa mattina sono oltre 300 i migranti che sono stati trasferiti dall’isola. Restano così oltre 1.200 persone divise tra l’hotspot e la Casa della fraternità.

Si saprà nelle prossime ore se e quando a Lampedusa scatterà lo sciopero generale contro quella che il sindaco dell’isola, Salvatore Martello definisce “l’emergenza migranti”. E’ in corso nei locali del Municipio di Lampedusa l’incontro tra il primo cittadino e una delegazione di imprenditori e commercianti locali per decidere quando fare scattare lo sciopero generale per protestare contro il governo e il “silenzio di Conte”.