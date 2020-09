Che rapporto c’era tra i disegnatori e i maestri? A che età si cominciava a lavorare?

Guardando le opere esposte: c’è ancora qualcuno in grado oggi di lavorare in questo modo?

Domande che animeranno l’incontro “C’era una volta, le vetrerie del ‘900”

il 10 settembre alle ore 17.30 nelle sale di InGalleria / Punta Conterie Art Gallery.

Un viaggio a ritroso nella storia dell’isola e del suo fare assieme alla curatrice

della mostra in corso Caterina Toso e alcuni protagonisti

di un’epoca unica per la storia del vetro e di Murano nel mondo.

L’evento aderisce al programma di #TheHeartOfGlass,

IV edizione del festival internazionale The Venice Glass Week.

Ingresso libero, posti limitati.