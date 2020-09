Il leader di Forza Italia, 83 anni, è asintomatico. In isolamento ad Arcore. La conferma da Forza Italia e dal suo medico personale

Silvio Berlusconi, 83 anni, è positivo al coronavirus. Lo rende noto Forza Italia. «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, «il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2 — si legge nel comunicato — . Continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto». Non mancherà il sostegno ai candidati, spiegano ancora le fonti, che avverrà «con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social». Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si sottopose al doppio tampone per il Covid che però risultò negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Nel periodo precedente aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Briatore, che venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e poi dimesso.

Berlusconi «è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali», spiega Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale dell’ospedale San Raffaele di Milano. «Tale controllo — evidenzia Zangrillo, medico curante dell’ex premier — era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna». «Cari Amici, ho appena sentito il presidente e volevo rassicurarvi sul fatto che, nonostante tutto, sta bene e ci teneva a farvi sapere che continuerà a fare campagna elettorale, come avrete modo di vedere, tra collegamenti vari ed interviste.Forza Italia, Forza Presidente!!!», ha scritto Sestino Giacomoni in un messaggio diffuso ai parlamentari azzurri.