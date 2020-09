Comune di Roma: già arrivate 32mila candidature

Il concorsone al Comune di Roma tra gli appuntamenti più attesi per chi ambisce a lavorare nel pubblico, al posto fisso o al miglioramento della propria posizione.

Comune di Roma: concorso da 1512 posti

Nel complesso 1512 i posti per diplomati e laureati: il 30% riservato a chi già presta servizio nell’ente. Diversi i profili cercati attraverso il maxi concorso di Roma Capitale: dai dirigenti ai funzionari amministrativi, assistenti sociali, avvocati, informatici e agenti della Polizia Locale.

Concorsone Comune di Roma: oltre 30mila candidature d’agosto

L’ultimo bando del genere dieci anni fa: così la corsa ad un posto da dipendente capitolino è già iniziata. In tutta Italia. In base ai dati che RomaToday ha potuto consultare, dopo due settimane dall’avvio della procedura, erano già oltre 32mila le candidature arrivate. I profili più gettonati quelli da Istruttori (categoria C): selezione alla quale si accede con il diploma, specifici solo per i profili di Istruttore Servizi Informatici e Telematici e per Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio. Non per i 250 posti da istruttore amministrativo e i 500 da istruttore di polizia locale: basta un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria. Oltre 21mila le candidatureinoltrate per i profili da Istruttori.

La metà quelle arrivate per un posto da Funzionario (categoria D). Tra i requisiti Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) in base al profilo scelto. Ci sono in palio 80 posti per Funzionario Servizi Tecnici, 80 per Funzionario Educativo Scolastico, 140 per Funzionario Assistente Sociale e 40 per Avvocato. Al 24 agosto erano poco più di 10mila le candidature inoltrate.

La carica dei mille verso un posto da dirigente

Numeri ben più esigui per i profili da Dirigente: 42 i posti a disposizione, 32 per dirigente amministrativo e 10 per dirigente tecnico. Per i primi richiesta Laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio; per i secondi Laurea magistrale (LM) in Ingegneria civile, Architettura, (…) titolo di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere. Quasi 800 le candidature pervenute.

Per presentare le domande di partecipazione c’è tempo fino al 21 settembre. Per la carica di concorsisti davanti studio e speranze. La concorrenza sarà tanta: le 32mila candidature d’agosto sono certamente destinate a salire di numero.

Maxi concorso al Comune di Roma: l’ultimo dieci anni fa

“Immettere nuovo personale e quindi nuova linfa vitale negli uffici influisce positivamente sui servizi e sulla qualità della vita dei cittadini. E’ la direzione che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento, puntando sempre su un mix equilibrato tra diritti e innovazione” – aveva commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, annunciando il concorsone.

“La pubblicazione del nuovo bando – aveva aggiunto l’assessore al Personale, Antonio De Santis – è la nuova tappa di una lunga marcia. Una vera e propria scalata, piena di tornanti ma anche di soddisfazioni, quella per ricostruire la macchina amministrativa. Due contratti decentrati per superare il triste capitolo dell’atto unilaterale, la rapida e funzionale attivazione dello smart working durante l’emergenza, sblocco del turnover e oltre 6mila assunzioni per tamponare l’emorragia di pensionamenti e tornare a programmare. Ora il concorso, che prevede nuovi profili professionali in grado di proiettare i nostri uffici verso una dimensione sempre più avanzata e aderente ai bisogni della città”.

