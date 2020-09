Unicef: Italia 19esima per benessere bimbi nei i Paesi ricchi

Italia al diciannovesimo posto per benessere dei bambini su 34 Paesi ricchi. È quanto emerge dall’ultima Report Card 16, lo studio lanciato dal Centro di Ricerca Innocenti dell’Unicef. Suicidi, infelicità, obesità e scarse capacità in campo sociale e accademico sono diventate caratteristiche fin troppo comuni fra i bambini nei Paesi ad alto reddito. La serie delle Report Card dell’Unicef – in corso da 20 anni – utilizza dati nazionali comparabili per stilare una tabella dei Paesi Ue e Ocse sull’infanzia. Un’analisi dei fattori che condizionano il benessere dei bambini nei Paesi ricchi, utilizza dati pre-Covid per ordinare i Paesi Ue e Ocse in base alla salute mentale e fisica dei bambini e alle loro competenze accademiche e sociali. Secondo questi indicatori, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia risultano come i 3 migliori Paesi in cui essere un bambino tra i Paesi ricchi.

