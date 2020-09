Venezia al via, parata stellare ma senza pubblico

Ancora, i protagonisti di ‘Lacci’ di Daniele Luchetti, il film d’apertura della mostra: Laura Morante, Adriano Giannini, Luigi Lo Cascio. Gran finale con una stupefacente Tilda Swinton, in black and white e con il volto coperto da una mascherina dorata da ballo in maschera, tenuta in mano da un supporto.Commozione e una lunga standing ovation hanno accolto l’omaggio ad Ennio Morricone che ha aperto la cerimonia inaugurale. La Roma Sinfonietta, diretta dal maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio, ha eseguito sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, ‘Il tema di Deborah’, composta da Ennio Morricone per la colonna sonora del film ‘C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone. Al termine dell’esecuzione, accompagnata da alcune immagini del film di Leone e di Morricone, che a Venezia aveva ricevuto il Leone d’Oro alla carriera nel 1995, la madrina della mostra, l’attrice Anna Foglietta, ha ringraziato la famiglia Morricone (“in particolare la moglie Maria”) in gran parte presente in sale e si è rivolta direttamente al maestro scomparso il 6 luglio scorso: “Ovunque lei sia – ha detto – vorrei rivolgerle un grazie speciale!”.

Ad accogliere i tanti rappresentanti istituzionali arrivati al Lido il neopresidente della Biennale Alberto Cicutto insieme al direttore Alberto Barbera. La serata inaugurale è stata condotta dall’attrice Anna Foglietta. Anche la Mostra del Cinema si è adeguata alle prescrizioni anti contagio da Covid-19. L’organizzazione, per lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, ha previsto la riduzione del numero dei film, il distanziamento nell’area della Mostra e all’interno delle sale di proiezione, la sanificazione dei luoghi, l’aumento delle repliche di ciascun film e per le proiezioni l’utilizzo della multisala “Astra” al Lido.

Repliche previste anche al Cinema Rossini di Venezia e al Centro Candiani a Mestre, cui si aggiunge l’allestimento di due arene all’aperto (la prima al Lido, la seconda ai Giardini della Biennale), per consentire al pubblico di poter assistere alla maggior parte dei film. Importante anche il servizio di sicurezza coordinato dalla Polizia locale, che per tutta la durata della manifestazione al Lido vedrà impegnati 22 agenti su due turni dalle 9.30 all’una di notte. Nove agenti saranno impegnati nel servizio di vigilanza ai varchi d’accesso, uno svolgerà la funzione di coordinatore e un’altra unità sarà destinata alla sala interforze, punto di riferimento per la sicurezza della Mostra.