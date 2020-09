Test medicina e odontoiatra, rischio ricorsi legati al Covid

Il 3 settembre si è svolto il test di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria.

Quest’anno gli iscritti sono stati oltre 66.000, a fronte di 13.072 posti. Non tutti gli iscritti, però hannopotuto partecipare alla prova di accesso, in quanto non pochi candidati si sono trovati esclusi per essere positivi al Coronavirus o, comunque, in quarantena per avere avuto contatti stretti con un soggetto contagiato.

Per tali aspiranti medici, forzatamente esclusi dal test e che per mesi si sono preparati al concorso di medicina, il Ministero non ha previsto alcuna soluzione, né una data alternativa. Il sito del Ministerodell’Università e della Ricerca si limita a riportare un avviso del 31 agosto, che recita: “vista la presenza di candidati destinatari dei provvedimenti sanitari di prevenzione del Covid-19 che, pertanto, non potranno sostenere le prove di accesso programmato previste a partire da giorno 1 settembre p.v. , ha provveduto ad avvisare i Ministeri competenti al fine verificare ogni eventuale possibile gestione delle suddetta situazione”.

Tuttavia, nulla è stato fatto o stabilito, con la conseguenza che tali candidati non hanno potuto partecipare alla prova. Di qui la forte protesta degli esclusi, i quali preannunciano di volersi rivolgere al TAR per fare le proprie ragioni.

“La condizione dei candidati che sono stati impossibilitati a partecipare al test perché in quarantena”spiega l’avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, esperto di diritto amministrativo che da oltre 10 anni si occupa di ricorsi per il mancato accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso, “costituisce sicuramente una problematica particolare, alla quale il Ministero dovrà necessariamente trovare una soluzione, anche perché risulterebbero non essere in pochi a trovarsi in tale situazione. Ciò che sorprende è che la questione era nota da mesi e si sarebbe potuto e dovuto trovare una soluzione pertempo. E’ chiaro che adesso gli esclusi andranno a proporre ricorso alla Giustizia Amministrativa.Ciò aumenterà, con buona probabilità, il numero dei ricorsi al TAR, già annualmente elevato per tale concorso”. “Peraltro, in aggiunta a quanto sopra” avverte l’Avv. Pellegrini Quarantotti“occorre, comunque, considerare che stanno pervenendo non poche segnalazioni per gravi irregolarità che si sarebbero verificate in occasione delle prove del 3 settembre”.

Negli anni precedenti moltissimi candidati esclusi – che avevano fatto ricorso – sono stati successivamente riammessi dal Giudice Amministrativo grazie ai ricorsi vinti.