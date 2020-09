Covid, Mattarella: “L’Ue ha mostrato la sua forza propulsiva”

“Di fronte all’ondata di lutti e sofferenze” scatenata dal Covid-19 “l’Unione ha mostrato la sua forza propulsiva, basandosi sullo spirito dei padri fondatori, sulle sue fondamenta, sui valori come solidarietà e la responsabilità”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con il Forum Ambrosetti, sottolineando che “la diffusione del virus ha dato plastica dimostrazione di come sempre di più i pericoli tendono come ogni problema ad essere transnazionali e come può essere efficace solo una collaborazione multilaterale”.

“Lo registriamo sul fronte vaccini: la risposta a uno shock esogeno e inatteso non poteva che provenire da un ventaglio di iniziative, nazionali, locali e europee. Ciascuno di questi tre livelli è indispensabile, così come nessuno di questi tre livelli non è considerato sufficiente da solo”, afferma il capo di Stato.

La crisi del Covid19 “è stata uno spartiacque per l’Ue. In pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative, che soltanto qualche settimana prima apparivano fuori portata, ha avuto l’effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo evidente che trincerarsi dietro a una presunta propria autosufficienza non è la risposta a una nemico sconosciuto e aggressivo”, dice ancora Mattarella. L’Unione ha quindi mostrato “la sua capacità di ritrovare l’autentico spirito dei padri fondatori, basandosi sulle fondamenta, sui valori come solidarietà e la responsabilità, e nel metodo, sulla sussidiarietà”.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ad esempio, “ha colto appieno la portata degli avvenimenti che l’Italia stava attraversando quando l’11 marzo scorso sottolineava con determinazione la vicinanza dell’Unione al nostro Paese, con parole semplici e significativi che hanno attenuato il senso di solitudine”. La Commissione europea “ha interpretato con autorevolezza il compito che i trattati gli hanno assegnato, divenendo centro di elaborazione di linee guida con un metodo che ricalca la lungimiranza dei padri fondatori”.

Quindi, parlando delle prospettive del Recovery Fund, Mattarella spiega che “se agiremo con assennatezza l’Ue uscirà da questo periodo altrimenti fosco e confuso con basi più solide, con maggiore capacità di soddisfare le esigenze dei propri cittadini e con una più ampia influenza a livello internazionale”. “Servirà a porre condizioni di maggior equilibrio”, aggiunge.

Per il presidente della Repubblica, “i cittadini europei vivono con ansia il presente, nel timore di una seconda ondata, guardano al futuro con incertezza” e anche per questo “il progetto di approvazione dei meccanismi di governo del fondo per la ripresa devono procedere necessariamente con grande rapidità, in modo da rendere disponibili le risorse necessarie a inizio 2021”. “Con medesima sollecitudine devono essere preparati i piani nazionali di rilancio per essere sottoposti all’approvazione degli organi comunitari”, scandisce.

“Ai Paesi membri dell’Ue – dice ancora Mattarella nel suo intervento – viene offerta una possibilità unica anche per assicurare prosperità e benessere alle future generazioni. Non è un caso che il piano di rilancio sia chiamato ‘piano generazione futuro’: l’obiettivo deve essere quello di tracciare un’orizzonte sostenibile per le nuove generazioni“. “La crisi obbliga a ricorrere massicciamente al debito, ma non dobbiamo compromettere con scelte errate le speranza, per chi verrà, di accesso a condizioni economiche se non migliori quanto meno pari a quelle di cui noi abbiamo usufruito”.

Per questo, osserva, “le prossime generazione guarderanno in modo critico al periodo che stiamo vivendo, guarderanno come sono state destinate risorse così ingenti, in caso di inattività si domanderanno perché una generazione che ha potuto godere di questo non sia riuscita a realizzare infrastrutture e riforme per la crescita”.

