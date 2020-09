Asl Roma 3 invita il personale scolastico dei municipi X, XI, XII a sottoposti a test sieroprevalenza

Asl Roma 3 invita il personale scolastico dei municipi X, XI, XII a sottoposti a test sieroprevalenza – In vista dell’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021, al fine di dare un contributo per garantire una ripresa in sicurezza, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Quintavalle e il direttore del Dipartimento Prevenzione dott. Aldo Benevelli, invitano tutto il personale scolastico dei Municipi X, XI, XII e del Comune di Fiumicino a sottoporsi all’indagine di sieroprevalenza che viene effettuata presso i punti di prelievo predisposti dalla Azienda.

Gli operatori del settore scuola dovranno rivolgersi al proprio dirigente per prendere l’appuntamento ed eseguire il test. Ecco dove recarsi e gli orari:

Casa della Salute – Lungomare Paolo Toscanelli n. 230 Ostia Lido – 7 giorni su 7 orario 9-20 (Municipio X e Comune di Fiumicino);

Ex Asilo nido ospedale San Camillo – Via Ramazzini n. 66 – 7 giorni su 7 orario 9-20 (Municipi XI e XII).

