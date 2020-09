Salvini: “Capire se governo poteva salvare vite e non lo ha fatto

”Con cautela io riaprirei gli stadi di calcio”, ha detto ancora Salvini aggiungendo: ”Con stadi che possono contenere 70-80mila persone, se fai entrare 5-10mila persone con cadenza oraria uno a dieci metri dall’altro si può fare. Hai riaperto i cinema, i teatri… Ci sono migliaia di posti di lavoro che dipendono da questo settore”.

Sul voto per le elezioni regionali, “i toscani sono persone molto concrete, questo è un voto per la sanità, la raccolto dei rifiuti”, spiega iol leader leghista. ”Penso, quindi che sarà un voto molto concreto, di rinnovamento”. Avrà un impatto sul governo? ”No”, taglia corto aggiungendo: ”Sarà un voto dei fiorentini per i fiorentini e dei baresi per i baresi…”. Ci crede sul serio al 7 a zero alle regionali, con una vittoria pure in Campania? ”Io ho girato l’Italia sento tanta voglia di concretezza e cambiamento, il voto dei cittadini è libero e democratico, è sempre una sorpresa”, replica. Quello delle regionali, ribadisce parlando della Toscana, ”non è un voto ideologico”. ”Non è un voto europeo o nazionale, è un voto di rinnovamento, concreto, un voto per la sanità, per le strade, per la raccolta dei rifiuti”, precisa il leader della Lega.

Sulla scuola, “da papà voglio certezze. Ad oggi insegnanti, studenti, presidi, non hanno certezze. Siamo l’unico Paese in Europa che ancora sulla scuola non ha bidelli, insegnanti, aule e banchi. E non sarà mica colpa mia”.

I soldi del Recovery Fund come li spenderebbe? ”Se ci sono dei soldi che però non hanno dei vincoli e sono una fregatura, si usano”, replica Matteo Salvini.