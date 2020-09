Le tendenze moda da indossare quest’autunno

L’autunno è già alle porte e insieme a lui arriva la voglia di fare shopping all’insegna di abiti e accessori che possano rinnovare il guardaroba. Per non sbagliare, basta prendere appunti sulle tendenze più forti della stagione. In fatto di stampe, impossibile non cedere al fascino dei motivi check, nelle nuance tradizionali dell’autunno o in inedite sfumature. Ma parlando di colori di tendenza, a dominare è senza dubbio il rosso. Intenso e ammaliante, veste abiti da sera, cappotti e accessori. Tinte inaspettate sono anche quelle che invadono la pelle, vera o finta che sia. Tra pastelli e toni del beige o del grigio, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Altro trend sulla cresta dell’onda? Il patchwork, preferibilmente realizzato con tessuti e pellami di recupero, nel segno di una moda etica e sostenibile. Mentre le borse must have dell’autunno osano lunghe frange sbarazzine.

