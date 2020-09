Renzi: “Si passi a quarantena di 7 giorni”

“Il coronavirus è una brutta bestia ma diciamo la verità: non è come pochi mesi fa e oggi abbiamo numeri del tutto diversi da quelli di poche settimane fa, la situazione è leggermente migliorata. Non siamo di fronte ad uno scherzo come dicono quei pazzi dei negazionisti ma non è la fine del mondo. Se poi si andasse alla quarantena a 7 giorni invece che 14 giorni pure ancora molto meglio”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi oggi a Vicenza.

“La scuola – ha aggiunto – deve riaprire, ora siamo pronti. Poteva andare meglio? Sicuramente si ma intanto si torna in classe. Di sicuro un paese che riapre le discoteche prima delle scuole non è un paese civile. Poi penso anche che invece dei banchi a rotelle servano i test sierologiche e le presenze dei medici dentro le scuole”.

