San Giovanni Addolorata, domani la cerimonia di donazione autovettura per la Banca degli Occhi

Domani giovedì 10 settembre 2020 alle ore 11.00, presso la Sala Folchi del Complesso monumentale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Piazza S. Giovanni in Laterano 76 – avrà luogo la cerimonia di consegna di un’automobile, che sarà utilizzata per accompagnare il personale della Banca degli Occhi ad effettuare i prelievi di tessuto sclero corneale negli Ospedali della Regione Lazio e consegnare i tessuti ai Centri trapianto che ne faranno richiesta.

Il mezzo è donato alla Banca degli Occhi dalla famiglia Silvestri, figli e marito di Carla Bartocci, donatrice di tessuti sclero corneali, deceduta per incidente stradale. Grazie al trapianto dei suoi tessuti oculari 2 persone hanno potuto riacquistare la vista. Questo atto d’amore ha dato alla famiglia della donna la forza per continuare a vivere in un momento di così grande dolore, supportato significativamente dallo spirito di accoglienza, sensibilità e professionalità dimostrati dall’intero staff della Banca degli Occhi.

Da qui l’idea di donare una prima automobile nel 2015 ed ora una seconda a nome della congiunta.

Presenti alla cerimonia: Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AO San Giovanni Addolorata, Augusto Pocobelli, Direttore UOC Oculistica e Banca degli Occhi, Massimo Cardillo, Presidente Centro Nazionale Trapianti, Nicola Torlone, Responsabile Centro Regionale Trapianti Lazio.

Questa iniziativa offre l’occasione per ricordare, sostenere e promuovere la cultura della donazione di organi e tessuti, fondamentale per garantire la disponibilità di organi e tessuti per chi è in attesa di trapianto.

Un grazie di cuore alla famiglia Silvestri e a tutti i donatori per il loro generoso insegnamento: “La vita è un dono, un dono è la vita”.

