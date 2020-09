Tarquinia e Blera, le scuola aprono il 28 settembre

di WANDA CHERUBINI

Per le medie e le elementari il cantiere si chiuderà prima del 14 settembre, ma abbiamo deciso di approfittare dei lavori in corso per ridipingere tutte le aule e insieme alla dirigenza stiamo valutando e mettendo in atto tutte le misure necessarie a rendere l’immobile sicuro e conforme alle linee guida anti Covid-19. Oggi e domani saranno in corso i sopralluoghi per stabilire la riconsegna dei locali, non escludo di emettere l’ordinanza di riapertura entro la giornata di domani, ma dipenderà dal loro esito. Giovedì inizieremo la pulizia degli ambienti e l’allestimento della scuola che durerà per tutta la prossima settimana. Vorrei darvi una data certa, ma la ragione mi impone di fare tutti i passaggi necessari per darvi una indicazione corretta sulla data di inizio. È stato un anno difficile per le famiglie, me ne rendo conto, ed è per questo che stiamo correndo per dare ai nostri ragazzi degli spazi puliti e sicuri nel più breve termine possibile, ma facciamo tutto come si deve per non dover tornare indietro. Oggi avrò modo di aggiornarvi anche sulle medie ed elementari”.

VITERBO- E’ caos sulla riapertura delle scuole, in particolare sulla data del 14 settembre, che vede ancora parecchie criticità per molte scuole del Viterbese sia per la mancanza di docenti che di aule, necessarie per il distanziamento sociale anti Coronavirus. Intanto, il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi ha deciso che per le scuole del suo comune di ogni ordine e grado la data di apertura sarà posticipata al 28 settembre ed anche la sindaca di Blera, Elena Tolomei ha così deciso: “Ci siamo ragazzi, tra poco ricominceranno le scuole, però quest’anno per noi l’inizio arriverà un po’ più tardi. Sicuramente non inizierà il 14 settembre. Per la scuola dell’infanzia dovremo aspettare il termine delle elezioni, tra il montaggio e lo smontaggio dei seggi, le doverose sanificazioni, prima del 24 settembre non sarà possibile iniziare.