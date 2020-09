Scuola-caos, avanti in ordine sparso

Peggio di così non poteva cominciare. Proclami su proclami, dichiarazioni su dichiarazioni poi la resa. Praticamente ognuno farà come gli pare, governatori, presidi, docenti, genitori. Gli alunni, quelli grandi e consapevoli pensano già allo sciopero. La scuola è allo sbando, mai ci si era trovati in questa condizione. Tutto passa, tutto viene metabolizzato, qualche soluzione si troverà, gli italiani sono bravissimi nell’arrangiarsi. Ma se esiste un sistema educativo nazionale non si può certo garantire che sia applicato in maniera omogenea in questo contesto caotico. Sarà interessante vedere come procederanno gli studenti del Covi d e come sarà la loro resa; forse saranno migliori e forse la necessità di trovare soluzioni alternative sarà di stimolo e costituirà una palestra di vita effi cace.

Sarà anche interessante, a bocce ferme, capire come avranno percepito quello che gli sta accadendo intorno, cosa avranno capito della azione balbettante e confusa delle autorità scolastiche e sanitarie. Le immagini e le notizie dei media non sono rassicuranti e pochi adulti, di questi tempi, sono capaci di trasmettere insegnamenti apprezzabili e serenità. Il caos della partenza unitaria e poi frazionata, delle regole che valgono e poi non valgono più, dei banchi con le rotelle, delle mascherine, dei trasporti. E’ una corsa ad ostacoli che assomiglia ad una corsa per la sopravvivenza. Il processo educativo finisce in coda, prima ci sono i problemi di lavoro e logistici dei genitori, poi quelli sanitari e quelli di organizzazione statica e dinamica di ogni scuola. Poi c’è da considerare l’emergenza docenti e quella trasporti. Un puzzle inestricabile che farebbe venire il mal di testa a chiunque. Ma che va risolto in ogni caso e costi quel che costi. Si poteva cominciare più tardi? Certo. Si poteva spostare qualche data (referendum per esempio)? Certo. Ma si è scelto altrimenti. Perché alla fine c’è un problema di fondo che supera tutti gli altri. Un problema politico.

