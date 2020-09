Viterbo, le scuole aprono il 24 settembre

di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Le scuole di Viterbo riapriranno il 24 settembre. La decisione presa pochi minuti fa dal sindaco Giovanni Arena, che ha spiegato come, dopo l’ulteriore sopralluogo effettuato questa mattina ha deciso, pensando esclusivamente all’aspetto sanitario, di prorogare il termine di apertura delle scuole al 24 settembre. “Ho firmato in questo momento l’ordinanza. Sia la Regione che la Pubblica istruzione hanno fatto la loro parte sbloccando la possibilità di assumere il personale, ma, oggettivamente, per lunedì non credo che sarebbe stato presente al cento per cento. Ho visto esclusivamente l’aspetto sanitario e ci sono operazioni da fare all’interno delle scuole che ad oggi erano ancora in fase d’opera. Ci vorrà qualche giorno in più e ritengo che questi giorni saranno utili per lavorare per mettere in maggiore sicurezza le scuole. Ho anche considerato, poi, che alcuni istituti scolastici sono anche sede di seggio, quindi, impegnavano le scuole stesse a togliere le segnaletiche, sanificare tutti gli ambienti e poi riposizionare le segnaletiche”. Ma come ha trovato oggi le scuole che ha visitato il sindaco Arena? “Gli spazi ci sono, le distanze, quindi, possono essere rispettate. Devono però ancora arrivare i banchi, problema un po’ sentito in tutta Italia, anche se sono stati creati ulteriori spazi. Bisogna però poi istruire i ragazzi sulle normative da rispettare. Oggi stavano ancora liberando degli spazi, facendo degli spostamenti, per questo ho ritenuto che ci vogliamo ancora dei giorni per la regolare riapertura. Ho guardato esclusivamente l’aspetto sanitario della questione. Ho raccolto anche le preoccupazioni sulla mancanza di mascherine e gel. So che in tarda mattinata un certo numero di mascherine è arrivato a qualche scuola. A Viterbo le scuole, quindi, riapriranno il 24 settembre”.

