Cesare Battisti trasferito nel carcere di Rossano

A quanto apprende l’Adnkronos, Cesare Battisti è appena arrivato nel carcere di Rossano. L’ex leader dei Pac, condannato all’ergastolo per l’omicidio di quattro persone, sarà collocato nel reparto Alta Sicurezza AS2, lo stesso che ospita i più pericolosi terroristi islamici.

“Cesare Battisti trasferito nel carcere di Rossano? Non ne so nulla”, era stato stamane il laconico commento dell’avvocato Gianfranco Sollai, uno dei due legali che assiste l’ex terrorista da quando è detenuto nel carcere di Massama (in provincia di Oristano), interpellato dall’Adnkronos.

