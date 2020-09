In PRIMO PIANO/ Quel contratto non si deve (più) fare

La verità sull’intesa, unilateralmente disdettata tra USPI e FNSI. La disdetta è stata annunciata con mesi di anticipo e mette in scacco decine di piccole imprese editoriali e centinaia di giornalisti. Per loro sarà una stagione di licenziamenti. Una mossa davvero “utile” all’occupazione nel mondo dell’editoria quella del sindacato- storicamente orientato a sinistra – che ha di fatto impedito il rinnovo di quei contratti Uspi a tempo determinato e che sta mettendo in difficoltà il mondo dell’informazione delle testate minori, del digitale a diffusione nazionale e locale. Un attacco al pluralismo democratico di un paese dove la concentrazione della comunicazione è obiettivamente nelle mani di pochi.

Di Stefania Pascucci

Finora non ne ha parlato praticamente nessuno, è una di quelle notizie scomode che il mondo della comunicazione preferisce nascondere sotto il tappeto. Ma è importante raccontarla. La disdetta del contratto giornalistico che fa capo a Uspi (Unione Stampa periodica italiana, rappresenta centinaia di piccoli editori) da parte della Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana, il potente sindacato dei lavoratori della stampa “over the top”) dello scorso maggio, ha di fatto legittimato centinaia di licenziamenti di giornalisti nelle piccola editoria, soprattutto digitale. Per capire correttamente di cosa stiamo parlando, vale la pena di sintetizzare la storia. Il contratto collettivo nazionale del lavoro tra Uspi ( rappresentativa di …. ) e Fnsi è stato firmato il 24 maggio 2018, con decorrenza dal 1 giugno successivo e scadenza al 31 maggio 2020. In realtà, ma questo rimane un mistero che forse dovrebbe spiegare il sindacato guidato dalla coppia Giulietti e Lorusso, la disdetta dalla Fnsi è arrivata lo scorso anno, con anticipo esagerato e sospetto: per la precisione il 24 ottobre 2018 e non quattro mesi prima come era previsto nell’intesa contrattuale. Dopo soli quindici mesi dunque dalla nascita della nuova intesa arriva il niet sindacale. Ma c’è di più. A dare man forte alla rottura di un contratto che durante questo periodo è stato applicato da diverse testate locali, diverse piccole editorie a livello nazionale, è stato anche l’Inpgi, l’Istituto Privato della Previdenza dei Giornalisti, che ha emanato una circolare esplicativa lo scorso 8 agosto indirizzata genericamente “a tutte le aziende interessate” e pubblicandola sul proprio sito internet. In poche parole la presidente Macelloni (ex giornalista de Il Sole 24 Ore) ha imposto ai datori di lavoro di pagare i contributi dovuti per i giornalisti assunti con contratto Uspi con il tariffario del contratto stipulato tra la Fnsi e la Fieg, ovvero quello cui fanno riferimento grandi e medie testate. Con questa nota l’Inpgi in sostanza avverte agli editori aderenti Uspi che ai giornalisti già assunti si devono far pagare i contributi previdenziali non più calcolati sul contratto USPI (1500 euro), ma su quello “principale” Fieg” (2750 euro), aumentando così del 100 per cento gli oneri previdenziali a carico degli editori per i redattori e le mansioni superiori. Il tutto retroattivo, calcolato a partire dal 1° giugno, quindi anche con i conguagli dei mesi precedenti. Un diktat dagli effetti disastrosi, com’è facilmente comprensibile. Le giustificazioni addotte per questa linea di condotta sono imbarazzanti. Il contratto non ha portato gli effetti sperati e non ha raggiunto un numero sufficiente di iscritti rispetto alle previsioni, non ha scalfito il lavoro nero e non è penetrato in profondità nel mondo del digitale. In sostanza l’Uspi, che raccoglie alcune migliaia di testate, non avrebbe fatto abbastanza per veicolare la nuova intesa. E dei 300 nuovi contratti che ne facciamo? E delle imprese editoriali che avevano appena trovano linfa nuova per sopravvivere e crescere? Sono in corso dei frettolosi incontri per ricucire, ma chi ha disdetto il contratto ha altro per la testa e tutto resta nel limbo di una trattativa che sembra interessare a pochi.

Ma perché tutto questo è accaduto e come andrà a finire? Quale obiettivo si è posto il sindacato della stampa nazionale? Non è al corrente della crisi economica che sta ricadendo soprattutto nell’ambito dell’editoria e che sta mettendo con le spalle al muro le testate più deboli, il mondo digitale che proprio in questi mesi sta cercando faticosamente spazio? Negare qualsiasi possibilità di riforma della contrattazione verso quei segmenti di mercato che non sono “over the top” (un termine per distinguere la piccola editoria dalla grande, coniato dalla FNSI) significa avviarsi verso un vicolo cieco. I dati negativi delle vendite dei giornali attraverso le edicole sono ormai una realtà e l’andamento del digitale è in continuo aumento. La “divisa” del giornalista non è più quella disegnata degli anni d’oro, anni Ottanta/Novanta, ma assomiglia di più a quella degli addetti ad una sorta di catena di montaggio. Piaccia o meno, sarà sempre più così. E il sindacato da decenni ha sempre firmato deroghe al minimo contrattuale per alcune categorie del sud Italia al solo scopo di salvare i posti di lavoro. Perché questa inversione a U, questa svolta che manda a fondo una fetta di editoria minore? Cui prodest? Solo per dare ossigeno alle casse dell’INPGI? E la tutela dei lavoratori, di tutti i lavoratori? E, allora torna il dilemma: il sindacato serve a migliorare le condizioni di lavoro o serve semplicemente a mostrare i muscoli di una forza che altrimenti non esiste più? A scapito, ovviamente, di chi deve arrivare a fine mese e non ha invece una poltrona sotto il sedere.

