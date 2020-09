Ostia, genitori avvisati oggi su rinvio apertura della scuola “Segurana”





Amara sopresa per centinaia di famiglie di bambini della scuola elementare di Ostia “Segurana”. Questa mattina alle ore 12 sul sito dell’Istituto Complessivo “Mar dei Caraibi” è apparsa una nota a firma del dirigente scolastico, dott.ssa Maria Carletti, nella quale viene comunicato che l’apertura della scuola elementare, prevista per lunedì 14, è sospesa. A motivare la decisione una comunicazione ricevuta venerdì 11 alle ore 21.20 dal Municipio X nella quale si precisa che non è stata possibile la realizzazione delle pareti divisorie nella palestra a causa del ritardo nell’arrivo dei materiali.

“Si tratta di una situazione che poteva essere evitata, avvisando per tempo le famiglie, che ora dovranno riorganizzarsi pagando baby sitter o prendendosi permessi a lavoro”, tuonano i genitori.

“Non è accettabile assistere al continuo scaricabarile a danno solo delle famiglie e ci spiace notare che dal Municipio non vi è stato alcun rispetto anche nei confronti del corpo docente che è stato avvisato solo ieri a tarda serata. Crediamo che qualcuno debba assumersi le responsabilità e pagare per il ritardo con il quale sono giunte le comunicazioni”.

Ti potrebbero interessare anche: