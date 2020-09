Turismo Lazio, la situazione è sempre più grave

di WANDA CHERUBINI

“Senza le presenze straniere, ancora ridotte ai minimi termini, e senza alcun aiuto per il fatturato perso – spiega Marini – moltissime imprese del settore e dell’indotto sono in ginocchio: parliamo di agenzie, ristoranti, hotel, bar e tutto ciò che ruota attorno al pianeta turismo. Quello che era il motore dell’economia regionale oggi è un comparto letteralmente massacrato e la vicenda delle cartelle Ama con i conguagli, recapitate in questi giorni ai ristoratori romani, conferma il totale disinteresse delle istituzioni per le sorti delle aziende.

VITERBO – “Passano le settimane, passano i mesi e la situazione del comparto turismo si aggrava sempre di più, senza che nessuno muova un dito, per dare un sostegno concreto a imprenditori e lavoratori: Governo e Regione facciano qualcosa subito o nel Lazio a breve esploderà una bomba sociale destinata ad avere conseguenze devastanti”. Lo dichiara Giulio Marini, responsabile regionale Turismo di Forza Italia, che esprime “fortissima preoccupazione per l’inerzia delle istituzioni, di fronte a una crisi senza precedenti”.

Il fatto gravissimo – conclude Marini – è il non comprendere che siamo alla vigilia di una valanga di fallimenti, che sconvolgerebbero il tessuto sociale e produttivo della nostra Regione: bisogna chiudere immediatamente la stagione delle promesse e passare ai fatti. Conte e Zingaretti intervengano subito o saranno i primi responsabili di un autunno che si preannuncia drammatico per i lavoratori del turismo e dell’indotto”.