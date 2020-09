A Misano vince Morbidelli, Quartararo out e si riaprono i giochi

Due cadute e il ritiro di Fabio Quartararo al MotoGp di Misano riaprono i giochi per il Mondiale, il casco di Vale Rossi non fa il miracolo del podio numero 200, Morbidelli stravince con quasi un secondo e mezzo su Bagnaia, autore di una fantastica rimonta, terzo Mir. Franco Morbidelli è alla sua prima vittoria e si concede una foto con il suo mentore Rossi a bordo pista dopo il traguardo.

“Ancora devo digerire l’idea di aver vinto, sono molto felice, per ora mi godo il momento. Ringrazio la squadra, ringrazio tutte le persone che lavorano con me”, le prime parole di Franco Morbidelli, alla sua prima vittoria in un MotoGp dopo una gara passata sempre in testa dopo essere partito dalla seconda posizione. “Negli ultimi giri ho pensato tanto a 7 anni fa, quando correvo qui in Superstock. Avevo vinto e la sensazione era la stessa di oggi, ma adesso è ancora superiore. Sono sopraffatto dalle emozioni, posso solo dire grazie”.

