CARTOLINE DA GENOVA/ In ginocchio perchè i banchi non ci sono

In ginocchio perché i banchi non ci sono e, per scrivere, l’unica soluzione è usare le sedie. La foto è stata scattata dall’insegnante di una scuola primaria di primo grado di Genova e postata su Twitter dal governatore della Liguria Giovanni Toti, che si è rivolto direttamente al ministro dell’Istruzione Azzolina per denunciare la mancata consegna dei banchi. La foto si commenta da sola, è violenta. Un pugno nello stomaco. Ma così è andata in quella scuola di Genova. Altrove le cose sono andate molto meglio, il collasso temuto, sul piano generale non c’è stato, anche perchè un bel mucchio di regioni hanno posticipato l’apertura delle aule al 24 settembre. A Roma il 90 per cento delle scuole sono partite, in molte altre città il sistema ha funzionato ma nel complesso ciascuno ha fatto quel che gli pareva, arrangiandosi, come gli italiani sanno fare molto bene. La scuola poi vive in emergenza da sempre. Perchè agitarsi tanto? Quei ragazzi di Genova si saranno anche divertiti, ma la foto è diventata uno strumento politico in mano alla opposizione. La Azzolina non fa una piega. Vediamo adesso cosa succede. (Giu.Ter.)

