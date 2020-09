Milano, lite in strada: donna accoltellata





Lite in strada, in via Giuseppe Verdi a Melzo (Milano), poco dopo la mezzanotte. Una donna di 55 anni ha riportato una “vasta ferita da taglio alla coscia sinistra” ed è stata trasportata in codice giallo (non in pericolo di vita) all’ospedale San Raffaele. Lo rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Ti potrebbero interessare anche: