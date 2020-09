Covid-19, Asl Roma 3 avvia campagna test rapidi al personale della Protezione Civile di Roma Capitale

Nei prossimi giorni la Asl Roma 3 effettuerà una campagna di test rapidi antigenici Covid-19 rivolta a tutto il personale (70 persone) della Protezione Civile di Roma Capitale. Nell’ambito della collaborazione tra le varie strutture interessate al contrasto dell’epidemia da virus Covid-19, continua il mutuo supporto tra la Asl Roma 3 ed il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale.

In particolare, dopo il fondamentale sostegno delle attività di assistenza alla popolazione durante il lockdown, attualmente sia la Protezione Civile sia la Asl Roma 3 continuano ad essere in prima linea per assicurare una rapida effettuazione dei test Covid-19 e nel contempo assistere, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla sicurezza, la cittadinanza in attesa dell’effettuazione degli stessi.

