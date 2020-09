Ancona, grande incendio al porto

Un vasto incendio è divampato alle 00:30 nella zona del porto di Ancona e ha interessato diversi capannoni di cantieristica navale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 16 squadre provenienti anche dai comandi delle Marche. Sono stati impiegati per l’estinzione anche i mezzi aeroportuali. Le operazioni sono ancora in corso.

Il Comune chiude scuole e parchi. “Attenzione! Dopo il vasto incendio di stanotte all’ex Tubimar al porto, chiusi in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell’Arpam e degli esiti dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco. Si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di limitare gli spostamenti non necessari” si legge sulla pagina Facebook del Comune di Ancona.