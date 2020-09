Contratto sanità privata, la Regione Lazio stanzia il 50% dei fondi per il rinnovo

Soddisfazione Aris e Aiop. Cgil Cisl Uil: “Ora la firma”

Svolta inevitabile nel braccio di ferro per il contratto della sanità privata. La giunta regionale del Lazio ha finalmente approvato martedì la delibera che, recependo quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni, provvede al riconoscimento della quota spettante al Lazio in ordine al rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata. La delibera, spiega una nota della Regione, si muove all’interno del perimetro del fondo sanitario regionale e riconosce il 50% degli oneri incrementali del personale dipendente sostenuto dalla sanità privata accreditata. Prevede inoltre che l’integrazione sia disposta in via straordinaria nelle more dell’adeguamento delle tariffe a livello nazionale e con procedure certificate.

“Nel Lazio stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori e a livello nazionale di centinaia di migliaia. Non è possibile avere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B soprattutto se si parla della cura e dei bisogni assistenziali delle persone”, commenta nella nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che esprime l’auspicio che “a questo punto venga velocemente firmato l’accordo nazionale fermo da molti anni”.



L’atto della Regione è accolgo con soddisfazione da Aris e Aiop Lazio. “Ci auguriamo – commentano Michele Bellomo, Presidente di ARIS-Lazio e Jessica Faroni, Presidente di Aiop-Lazio – che con questo atto di responsabilità, frutto di un costante e sereno confronto con l’Assessore D’Amato, la Regione Lazio sia di stimolo anche per quelle regioni che ancora non hanno aderito alle disposizioni in questione, affinchè si assumano la loro responsabilità, soprattutto nei confronti del nostro personale, ingiustamente penalizzato da ritardi ingiustificati”. A questo punto la firma del contratto con tutto quel che ne segue dovrebbe essere scontato. Le associazioni datoriali si stanno muovendo in questo senso. Anche i segretari Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma Lazio, Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, chiedono che si proceda alla firma definitiva del contratto: “Aris e Aiop non hanno più scuse”, spiegano in una nota diramata alla vigilia dello sciopero nazionale, che comunque si è tenuto oggi per sollecitare i vertici dell’ospedalità privata a concludere l’iter.

