Gravina e i playoff in Serie A: “Ci lavoro da tempo, spero ci sia condivisione”

“Playoff? L’incontro con Infantino è stato molto utile, sia per la sua esperienza che per il ruolo che ricopre. Abbiamo anche parlato di questo ed ho espresso la mia idea per quanto riguarda un’ipotesi di rinnovamento, di posizionare un prodotto datato, superato, non più appetibile dal fruitore di questo spettacolo”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza post Consiglio federale sull’ipotesi playoff.

“Bisogna confrontarsi, capire gli aspetti positivi e negativi, creare un progetto che sia appetibile da parte di tutti, condividendo un elemento fondamentale, oggi ci sono troppi impegni e siamo coscienti ed entriamo in fibrillazione quando bisogna recuperare una gara rinviata per causa di forza maggiore. E’ stato sicuramente oggetto di conversazione con Infantino ed è inutile negarlo, è una idea su ci io sto lavorando da tempo, mi auguro di poter trovare dei momenti di condivisione dei soggetti che hanno interesse nel mondo del calcio”, ha concluso Gravina.

“Riapertura stadi? Ci sarà oggi un incontro del Cts. Con il premier Conte e il Ministro della Salute abbiamo condiviso un percorso. Abbiamo condiviso un percorso, priorità alla scuola, che da qualche ora è in via di applicazione dei suoi percorsi, siamo convinti che se dovesse dare risultato positivo e grazie al senso di responsabilità che il calcio italiano ha dimostrato, credo che gradualmente possa essere una conseguenza naturale”, ha detto ancora. “Non vogliamo insistere, abbiamo ripresentato la nostra stessa idea progettuale sperando che possa trovare condivisione da parte del Cts e che la parte politica possa poi autorizzarci ad aprire agli spettatori”, ha aggiunto.

