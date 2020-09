Nuovo iPad Air, caratteristiche e prezzo: cosa c’è da sapere

Apple presenta il nuovo iPad Air. Disponibile in cinque splendide finiture, iPad Air ha un design all-screen con un display Liquid Retina più grande da 10,9″, aggiornamenti per fotocamera e audio, un nuovo sensore Touch ID integrato nel pulsante superiore e il potente chip A14 Bionic per un netto incremento delle prestazioni. Il nuovo iPad Air sarà disponibile a partire dal prossimo mese. “Oggi siamo entusiasti di introdurre un iPad Air completamente riprogettato e più potente con A14 Bionic, il chip Apple più evoluto di sempre” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Con il suo splendido e innovativo design all-screen, un display Liquid Retina più grande da 10,9″, Touch ID di ultima generazione e un netto incremento delle prestazioni grazie al chip A14 Bionic, il nuovo iPad Air offre ai clienti potenti funzioni professionali ad un prezzo ancora più accessibile. Grazie agli importanti aggiornamenti introdotti quest’anno per iPad Pro e per iPad di ottava generazione, e alle nuove funzioni di iPadOS 14, possiamo contare sulla famiglia iPad più completa di sempre, in grado di offrire ai nostri clienti ancora più modi per arricchire ogni giorno la loro vita quotidiana”.

IL DESIGN – Il nuovo iPad Air ha un design completamente rinnovato, disponibile in cinque finiture: argento, grigio siderale, oro rosa, verde e celeste. Il nuovo design all-screen offre un display Liquid Retina più grande da 10,9″ con 3,8 milioni di pixel e tecnologie evolute, tra cui laminazione completa, supporto per gamma cromatica P3, True Tone e un rivestimento antiriflesso per una nitidezza eccezionale. Per consentire al display di estendersi su tutti i lati, un sensore Touch ID di prossima generazione è integrato nel pulsante superiore e permette di sbloccare velocemente, facilmente e in totale sicurezza iPad Air, accedere alle app o utilizzare Apple Pay per i pagamenti. iPad Air è compatibile con la tastiera Magic Keyboard e con il suo design a inclinazione libera con trackpad integrato, con Smart Keyboard Folio e con le nuove Smart Folio, oltre a Apple Pencil, che si aggancia magneticamente su un lato per ricaricarsi, abbinarsi al dispositivo ed essere sempre a portata di mano.1 L’iPad Air più potente con chip A14 Bionic iPad Air offre un netto incremento delle prestazioni grazie al chip Apple più evoluto di sempre: A14 Bionic. In grado di gestire anche le app più impegnative, il chip A14 Bionic consente agli utenti di montare con ancora più facilità video 4K, creare splendide opere d’arte, giocare ai videogame più coinvolgenti e tanto altro. Grazie alla tecnologia di elaborazione a 5 nanometri, il chip A14 Bionic racchiude 11,8 miliardi di transistor per offrire prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica in pressoché ogni sezione del chip. Questo chip serie A di ultimissima generazione ha un design a 6 core per un incremento delle prestazioni CPU pari al 40% e una nuova architettura grafica a 4 core per un miglioramento delle prestazioni grafiche del 30%.2 Per offrire innovative capacità di apprendimento automatico, il chip A14 Bionic include un nuovo Neural Engine a 16 core con una velocità due volte superiore e capace di eseguire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo, portando a un nuovo livello le app di machine learning. Il chip A14 Bionic include inoltre nella CPU acceleratori di apprendimento automatico di seconda generazione, permettendo calcoli di machine learning 10 volte più veloci. Questa combinazione di nuovo Neural Engine, acceleratori di machine learning nella CPU e GPU ad elevate prestazioni rende possibili fantastiche esperienze on-device per riconoscimento delle immagini, apprendimento del linguaggio naturale, analisi del movimento e molto altro. Fotocamera aggiornata e audio immersivo iPad Air, che include una fotocamera frontale FaceTime HD da 7MP, offre ora la stessa fotocamera posteriore da 12MP utilizzata in iPad Pro, per foto dalla risoluzione superiore e video 4K. Il nuovo design di iPad Air integra inoltre altoparlanti stereo in orizzontale che consente agli utenti di ascoltare un suono stereo più ampio quando guardano i video. iPad Air ha una porta USB-C per trasferimenti dati fino a 5Gbps, 10 volte più veloci,2 per collegare fotocamere, hard drive e monitor esterni fino a 4K. Con le prestazioni Wi-Fi 6 e una connettività LTE più veloce del 60 percento, 3 oltre al chip A14 Bionic, è l’iPad Air più potente di sempre.

PREZZO – Il nuovo iPad Air sarà disponibile da ottobre su apple.com e tramite l’app Apple Store in 30 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. I modelli Wi-Fi di iPad Air saranno disponibili a partire da 669 euro (IVA inclusa), mentre i modelli Wi-Fi + Cellular, saranno disponibili a partire da 809 euro (IVA inclusa). Il nuovo iPad Air, in configurazioni da 64GB e 256GB, sarà disponibile in argento, grigio siderale, oro rosa, verde e celeste.

