GfVip, Leali: “Mussolini ha fatto tante cose buone”

“Mussolini ad esempio ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Una frase, pronunciata nel corso di una chiacchierata con i suoi coinquilini del GfVip Patrizia de Blanck, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah e Massimiliano Morra, che ha gettato nella bufera social Fausto Leali. ‘L’elogio al Duce’ sull’introduzione delle pensioni infatti, anche se detto di sfuggita e anche se la regia ha prontamente staccato su un’altra inquadratura, non è sfuggito agli internauti, che hanno portato in breve tempo il cantante 75enne in tendenza su Twitter sommergendo il web di commenti.

“Leali ha fatto anche canzoni buone”, scrive un internauta. “Leali lo ricordo come un gran maschilista già dagli anni ’80. Bello scoprire che è pure fascista. #schifo”, aggiunge un altro. “Pensa a cantare Leali, non sbilanciarti oltre!”, chiosa un altro ancora. Ma c’è anche chi lo difende: “Ma non si può più parlare a questo mondo? Uno non può più esprimere un parere, seppur errato, che partite in quarta a buttare mer…. Sapete che non è corretto?”, interviene una ragazza.

