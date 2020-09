Meneghini & Associati dà vita a “Sport Division”

Meneghini & Associati spinge l’acceleratore sulla propria specializzazione in eventi sportivi e crea “sport division”, business unit ad hoc per l’organizzazione, la comunicazione on line e off line, sponsor engagement, di grandi eventi, a fianco di società promotrici e aziende coinvolte.

La storia aziendale e le competenze acquisite dal team mettono in luce un know how di successo in grandi manifestazioni nazionali ed internazionali: Bologna Motor Show, lo storico evento automobilistico nazionale, Il Giro d’Italia per specifiche tappe, Motor Valley Fest, il festival della Terra dei Motori dell’Emilia Romagna; 1000 Miglia, la corsa di auto d’epoca più bella del mondo; WES e-Bike Series, il primo campionato mondiale di e-Bike; Auto e Moto d’epoca, il Salone di riferimento in Europa, e molti altri ancora.

Nel tempo abbiamo costruito solide relazioni con i protagonisti del mondo automobilistico e delle due ruote sia moto che bike, e delle relative filiere affiancandole nello sviluppo di progetti specifici.

Le ultime novità riguardano gli eventi bike in calendario nei prossimi mesi, di grande attualità e tendenza:

Domenica 27 settembre M&A si metterà in sella con la Marathon dell’Altopiano, la competizione ciclistica che nel 2019 ha registrato oltre 1200 iscrizioni e che quest’anno vedrà la partecipazione del Campione del Mondo di Marathon in carica, Leonardo Paez, occupandosi della comunicazione digitale, dell’ufficio stampa e del coinvolgimento e coordinamento degli sponsor (per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito: https://www. marathondellaltopiano.com/).

L’ultimo weekend di gennaio 2021, invece, l’appuntamento è con “L’Artica – La Classica d’Inverno”: l’affascinante cicloturistica per bici d’epoca, un evento unico nel suo genere in Italia che promuove, oltre al territorio che attraversa e le sue eccellenze, l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento, quindi ecologicamente rilevante, tutto l’anno, visto che si svolge in pieno inverno.

Meneghini & Associati, a partire da questa edizione diventa co-organizzatore dell’evento e si occupa della strategia di comunicazione, dalla promozione alla declinazione dei materiali e contenuti grafici, dalle media relation, dalle attività di social media management, alla raccolta delle sponsorizzazioni e alla gestione dei rapporti con gli sponsor, alla segreteria amministrativa.

Il tutto ovviamente in totale sicurezza: una particolare attenzione è dedicata all’adozione di protocolli di sicurezza durante il Covid-19 per la gestione di eventi sportivi con grandi numeri, con accorgimenti e soluzioni per il distanziamento e la protezione dei partecipanti.

