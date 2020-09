Ospedale di Acquapendente, l’assessore D’Amato fa un sopralluogo

di WANDA CHERUBINI

ACQUAPENDENTE – L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato insieme all’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli ed al consigliere regionale Enrico Panunzi hanno fatto lo scorso 16 settembre un sopralluogo all’ospedale di Acquapendente, in presenza del direttore generale della Asl, Daniela Donetti. Il sindaco di Acquapendente, Angelo Ghinassi ha ringraziato gli assessori, il consigliere regionale e la manager della Asl viterbese per l’interessamento, dicendo: “Da parte della Regione Lazio si manifesta un concreto interessamento con la volontà di investire su una struttura ospedaliera per i bisogni sanitari dell’Alta Tuscia. Viene così confermato, oltre al valore sociale, il ruolo strategico dell’ospedale di Acquapendente, a servizio di un più ampio territorio. La vicenda del Covid-19 ha evidenziato l’esigenza di un servizio sanitario pubblico più vicino ai cittadini, in cui le strutture sanitarie operino in rete, anche oltre l’emergenza. Il fatto che la Regione Lazio sia uscita dal commissariamento – e questo è un risultato importante della giunta Zingaretti – può aprire una fase di rilancio del sistema sanitario, supportato da nuove possibilità di investimento, anche per la disponibilità di risorse economiche straordinarie.

Si aprono perciò nuove prospettive e rimaniamo in fiduciosa attesa circa le valutazioni tecnico-economiche che saranno espletate nei prossimi giorni. Una volta definita l’idea progettuale sarà mia cura rendere partecipi gli altri sindaci dell’Alta Tuscia, perché una struttura sanitaria efficiente è un bene per tutto il territorio“.