Coronavirus, a Formia un’ordinanza per obbligo delle mascherine

Il Comune di Formia ha emesso una ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina protettiva quando si esce dalla propria abitazione e ci si trova in un luogo pubblico. Ad oggi per il cluster del mercato ittico di Formia si registrano 23 casi positivi . Dal pomeriggio di oggi verranno messe a disposizione 5 postazioni per un drive-in straordinario in modo tale da effettuare lo screening a tutti i contatti. Il drive-in straordinario partirà alle ore 14 presso l’area del mercato messa a disposizione grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale. La realizzazione del drive-in è stata possibile grazie alla sinergia tra la Asl di Latina e le Unità mobili USCA-R. Il coordinatore dell’Unità di Crisi regionale, Alessio D’Amato è in costante contatto con la Asl di Latina e il presidente della Commissione Salute.

