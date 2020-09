Tuscia, si vota anche per le comunali

VITERBO – Domani e dopodomani i cittadini sono chiamati a votare per il referendum costituzionale ed in alcuni comuni anche per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Nella Tuscia la sfida più attesa è quella a Civita Castellana. Ma si vota per il rinnovo delle amministrazioni comunali anche a Blera ed a Bomarzo. A Civita Castellana sono quattro i candidati sindaco, con sette liste a sostegno, dopo la caduta della giunta Caprioli. Per il centrodestra (Fdi, Lega, Forza Italia e la lista civica SIamo Civita) il candidato che concorrerà è Luca Giampieri (Fdi). La Lega ha, infatti, rinunciato a candidare Matteo Massaini per permettere a tutto il centrodestra di concorrere in modo compatto con un solo candidato sindaco. Per il Pd, invece, è candidato sindaco Domenico Cancilla. Gli altri due candidati sindaco sono Maurizio Selli per il Movimento 5 stelle, mentre per Rifondazione c’è Yuri Cavalieri, consigliere comunale uscente.

Sia a Blera che a Bomarzo entrambi i sindaci uscenti, ovvero Ivo Cialdea ed Elena Tolomei, hanno deciso di non ricandidarsi. Per Blera, quindi, la sfida sarà tra Nicola Mazzarella, con la lista Tradizione e sviluppo e Luca Tonelli con la lista Per Blera e Civitella Cesi.

A Bomarzo a contendersi la carica a primo cittadino saranno in tre: Giovanni Lamoratta con la lista Cambiamo, sostenuta dall’uscente Cialdea; la lista Uguaglianza, che schiera come primo cittadino Marco Perniconi, consigliere comunale uscente ed, infine, Patrizia Farroni del Movimento 5 Stelle.

Ricordiamo che si voterà domani, dalle ore 7 alle ore 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Mentre per Bomarzo e Blera si conoscerà subito dopo lo spoglio il nome del nuovo primo cittadino, per Civita Castellana si dovrà attendere il ballottaggio, che si svolgerà tra due settimane, tra i due candidati sindaco più votati, visto che nessuno dei quattro candidati riuscirà ad ottenere il 50% più uno dei voti.

di WANDA CHERUBINI