Arrivano i ‘Confetti’ delle Little Mix

Arrivano i ‘Confetti’ delle Little Mix: dal 6 novembre sarà disponibile il nuovo album di inediti del quartetto britannico che vanta miliardi di stream, ma già da oggi l’album è in pre-order. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono inoltre pronte a tornare in tour nel 2021, con ‘The Confetti Tour 2021’: una serie di date, a partire dal 28 aprile, nelle arene del Regno Unito e Irlanda. Le Little Mix orteranno sul palco gli inediti contenuti in ‘Confetti’, ma anche le loro hit del 2020 ‘Holiday’ e ‘Break Up Song’, oltre ai loro pezzi già famosi come ‘Touch’, ‘Woman Like Me’, ‘Black Magic’ e ‘Shout Out To My Ex’.

Il gruppo è considerato una delle più grandi ‘girl band’ del mondo, con 50 milioni di dischi venduti a livello globale, 17 milioni di ascolti su Spotify, 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 12 miliardi di download a livello mondiale. Dal 26 settembre andrà in onda su BBC One ‘Little Mix: The Search’, una nuova serie targata Little Mix. La serie, creata da ‘ModestTv’, vedrà la band formare un nuovo gruppo e fare da mentori a giovani talenti. Nel 2019 le ‘Little Mix’ hanno vinto il loro secondo ‘Brit Award’ (Best British Video per ‘Woman Like Me’) e si sono esibite alla cerimonia di premiazione. Hanno inoltre vinto due ‘Global Award’ per ‘Best Group’ e ‘Best Song’, oltre al loro quarto ‘Ema Award’ per ‘Best UK’ & Ireland Act’.

