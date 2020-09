Il San Giovanni di Roma ringrazia in musica i suoi operatori

Il 23 settembre presso il Complesso monumentale del San Giovanni Addolorata – Sala Folchi (Piazza San Giovanni in Laterano 76) alle ore 17.00 si svolgerà il concerto live per piano e voce di Claudia Troisi, pianista ex paziente di questa Azienda ed Elisabetta Currà, cantante jazz; presentatore dell’evento musicale Rosario Tronnolone, redattore di Radio Vaticana.

La manifestazione è organizzata dall’AO San Giovanni Addolorata e dedicata agli operatori impegnati in primo linea nelle attività di ricerca della presenza del Covid-19, fondamentali in questa fase di convivenza con il virus per la prevenzione e il tracciamento dei contatti.

L’Azienda intende esprimere – in particolare a tutto il personale impiegato presso il Drive-in, Laboratorio Covid, Centro Prelievi e Servizio di Vigilanza e simbolicamente a tutti gli operatori del SSN – la gratitudine per l’impegno costante, la dedizione e la professionalità dimostrati in questi ultimi mesi nel fronteggiare la pandemia.

Per motivi di sicurezza e rispetto delle misure di distanziamento, l’accesso sarà su invito e limitato a complessivi 60 posti a sedere, con obbligo per tutti i partecipanti al concerto di indossare la mascherina.

