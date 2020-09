INI/ Assistenza, ricovero e riabilitazione, a Guidonia il dopo-Covid non è un problema

Per gli over 65 con le patologie e i problemi caratteristici della terza età in questo momento particolare di emergenza collettiva può non essere affatto semplice. Le richieste di servizi sono tante, le risposte non sempre all’altezza. La popolazione anziana sull’asse Guidonia-Tivoli rappresenta almeno il 20 per cento del totale, con la comprensibile necessità di servizi di assistenza, di cura, di riabilitazione e in generale di gestione del problema che la pandemia da Covid ha inevitabilmente accentuato. L’emergenza non è risolta, il ritorno alla normalità non è immediato, Sul territorio, assieme alle prestazioni garantite dalla Asl, operano diverse strutture private convenzionate , alcune di particolare spessore come Villa Dante e Medicus (Gruppo Ini) che offrono servizi di livello in grado di rispondere adeguatamente ad una richiesta che si fa pressante in un regime di assoluta sicurezza per ospiti ed operatori, con procedure e protocolli interni rigidissimi. A Medicus di Tivoli è in funzione una Rsa con servizi di altissimo livello e protezione efficace anti-Covid, a Villa Dante (Guidonia) è attivo un reparto di degenza privato con autorizzazione regionale accessibile a tutti i pazienti non provenienti da ospedali , senza limiti di età e patologie , che abbiamo bisogno di riabilitazione. La struttura – come spiega la responsabile, drssa Marinella Penna – dispone di 47 posti letto ,in camere singole e doppie dotate di tv, aria condizionata e bagno privato, e di una piscina riabilitativa. Tutti i pazienti prima di accedere devono essere in possesso di un tampone negativo e vengono comunque tenuti in osservazione per i 14 giorni canonici. L’assistenza medica e infermieristica è garantita 24 ore su 24

