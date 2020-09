Tuscia, i risultati delle comunali

WANDA CHERUBINI

VITERBO- Elezioni amministrative nella Tuscia per tre comuni: Blera, Bomarzo e Civita Castellana. I primi dati sono quelli di Blera e Bomarzo con i primi due sindaci eletti . A Blera il neo sindaco è Nicola Mazzarella, che ha superato Luca Torelli con 1.120 voti,ovvero con il 53,41%. Il suo avversario, Luca Torelli, si ferma al 46,59%, con 977 preferenze. Elettori: 2.694 | Votanti: 2.141 (79,47%) Schede nulle: 29 Schede bianche: 15 Schede contestate.

A Bomarzo ha preso più voti Marco Perniconi, diventando il nuovo sindaco. Ha ottenuto 671 voti, pari al 61,84%. Giovanni Lamoratta si è fermato a 362 voti, pari al 33,36%. Terza candidata in corsa, Patrizia Farroni per il Movimento 5 stelle, che ha preso 52 voti, pari al 4,79%. La lista Uguaglianza di Perniconi ottiene sette setti, Cambiamo di Lamoratta tre, mentre nessun seggio per il Movimento 5 stelle. Elettori: 1.458 Votanti: 1.125 (77,16%) Schede nulle: 28 Schede bianche: 12 Schede contestate: 0.

Concluso nel tardo pomeriggio lo spoglio dei seggi anche per le elezioni comunali di Civita Castellana. A vincere è Luca Giampieri, candidato di Fdi del centrodestra, che diventa il nuovo sindaco. Con oltre il 50 % di voti il candidato di centrodestra ha battuto gli avversari.

Grandi festeggiamenti già nel tardo pomeriggio, appena annunciata la vittoria, nel centro di Civita Castellana insieme a Mauro Rotelli, deputato FdI, Umberto Fusco, senatore Lega e Massimo Giampieri, responsabile provinciale FdI.

Buon lavoro a Luca Giampieri, nuovo sindaco di Civita Castellana da parte del senatore Francesco Battistoni di Forza Italia, che afferma sul profilo Facebook: ““Per il centrodestra è un risultato importante, al quale credevamo tutti e per il quale abbiamo lavorato insieme a tutti i partiti della coalizione. L’unità paga sempre, e questa vittoria al primo turno ne è la dimostrazione – prosegue Battistoni nel post -. Forza Italia ha fatto un ottimo risultato, siamo sopra al 9%, c’è grande soddisfazione. Bene anche la vittoria a Blera, dove il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Ciarlanti, è stato primo degli eletti. Forza Italia cresce”

