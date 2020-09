Lazzari e Immobile stendono il Cagliari, Lazio ok all’esordio

Comincia con il piede giusto il campionato della Lazio che si impone 2-0 in trasferta sul campo del Cagliari in un match della seconda giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena decidono i gol Lazzarii in avvio di partita e del solito Immobile al 29′ della ripresa. Buona prova per i biancocelesti che si presentano così nel migliore dei modi al primo big match della stagione in programma mercoledì all’Olimpico contro l’Atalanta nel recupero della prima giornata.

La squadra di Inzaghi sblocca subito il match dopo quattro minuti: Marusic punta Faragò in area, lo supera e dal fondo mette un cross raso terra sul quale arriva Lazzari sul palo opposto che di piatto supera Cragno. Poco dopo il quarto d’ora rovesciata di Immobile su cross da destra di Milinkovic e palla alta.

Al 25′ si fanno vedere per la prima volta i padroni di casa con un tiro dal limite di Rog respinto da Strakosha. Al 33′ tripla occasione per gli ospiti. Milinkovic va via di forza a Lykogiannis in uno contro uno, con Cragno che lo ferma in uscita bassa, sul prosieguo dell’azione va al tiro Correa che colpisce il palo, sulla ribattuta Immobile manda alto. L’ultima occasione della prima frazione è per Immobile che tenta un destro a giro respinto da Cragno.

In avvio di ripresa i sardi sprecano una clamorosa opportunità per riportare il match in equilibrio. Al 3′ tiro basso e teso di Joao Pedro sul quale Strakosha ribatte, sulla respinta Simeone ha la porta spalancata ma manda alto. Al 19′ destro a giro di Milinkovic, Cragno vola e mette in angolo.

Al 29′ arriva il raddoppio dei capitolini. Cavalcata di Marusic sulla sinistra, palla al centro per Immobile, che di destro batte Cragno per il 2-0. Nel finale la Lazio controlla e gestisce la partita senza particolari problemi grazie a un ottimo palleggio che vanifica il pressing dei rossoblù.

