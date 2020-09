“Lockdown prima di Natale”, la proposta dei Nobel in Francia

Fa discutere in Francia la proposta di un lockdown dell’Avvento per salvare il Natale, avanzata su Le Monde dai premi Nobel per l’Economia 2019 Abhijit Banerjee e Esther Duflo. L’idea è di chiudere tutto fra il primo e il 20 dicembre, in modo da ridurre i contagi prima delle feste e permettere ai francesi di ritrovarsi in famiglia per Natale.

Secondo i due economisti, di fronte alla crescita dei contagi, che sarà propiziata dall’arrivo del clima più freddo, il governo potrebbe essere costretto ad un nuovo confinamento generale o a “vietare viaggi e riunioni familiari per Natale”. Per evitare che il presidente Emmanuel Macron diventi il “Grinch” che rovina il Natale, sarebbe dunque meglio prevenire con una chiusura dell’Avvento, che secondo i due premi Nobel si rivelerebbe meno dannosa per l’economia rispetto ad un lockdown natalizio.

Ti potrebbero interessare anche: