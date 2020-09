Pisa, trovato cadavere sull’Arno: coltellate sul corpo

La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio per l’uomo trovato morto ieri pomeriggio lungo l’argine dell’Arno, in via Tavi, nel comune di Castelfranco di Sotto (Pisa). Il corpo è stato trasportato all’istituto di medicina legale di Pisa, dove verrà eseguita l’autopsia disposta dal pubblico ministero di turno.

A scoprire il cadavere e a dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni passanti. La zona dove è avvenuto il macabro ritrovamento è frequentata anche da chi fa jogging. La vittima, dell’apparente età di 40 anni, era sprovvista di documenti e del telefono cellulare. Secondo quanto si è appreso, l’uomo, la cui identità è ancora da accertare, indossava i pantaloni di una tuta di colore nero e una maglietta grigia. Il cadavere, secondo quanto emerso da un primo esame esterno, presentava diverse ferite di arma da taglio alla gola.

