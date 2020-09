Covid, ipotesi rinvio Genoa-Torino

I 14 contagiati nel Genoa potrebbero portare al rinvio della sfida con il Torino, nell’attesa del risultato dei test sui giocatori del Napoli. L’ipotesi di rinviare la partita Genoa-Torino sarà discussa domani in un Consiglio straordinario della Lega serie A. Intanto domani ci sarà un altro ciclo di tamponi in casa rossoblù per verificare se tra i 14 positivi si possa essere verificato qualche “falso positivo”.

