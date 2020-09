M5S, positivi 2 senatori: tamponi per tutto il gruppo

Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva già annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza alla recente assemblea dei gruppi. “Buongiorno, ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri … tanti … E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto dà forza, non fa sentire soli … ispira un sorriso. Confesso di essere stato fortunato nella mia vita non avendo sofferto mai per gravi patologie … mai stato così male; questo virus è proprio una gran brutta bestia”, scrive su Facebook Mollame, ringraziando per i messaggi di solidarietà ricevuti alla notizia della positività al Covid. “Ma ciò che non uccide fortifica … Ringrazio ancora quanti operano in prima linea e quanti si sono adoperati da mesi nel predisporre tutte le misure necessarie a combattere questo nemico planetario. Al loro impegno ed al loro lavoro ci affidiamo”, ha aggiunto.

“Il tampone che ho effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo. Per correttezza nei confronti di tutti e per i giornalisti che proveranno a chiamarmi, vi informo che giovedì ho preso parte all’assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle, munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale nei confronti dei presenti”, scrive su Fb il senatore M5S, Marco Croatti aggiungendo: “Da lunedì pomeriggio sono in quarantena in casa: invito di nuovo tutti voi che mi seguite ad avere massima cautela e a prendere i vari accorgimenti del caso, perché solo rispettando tutti insieme le indicazioni che ci vengono date potremo avere la meglio su questo virus”.

Intanto sono stati sospesi per la giornata di oggi – in via precauzionale – i lavori al Senato. Non era prevista la riunione dell’aula oggi, ma quelle di commissioni e giunte. Il provvedimento vale solo per la giornata di oggi e per gli organismi in questione, mentre per le sedute di domani, sempre di commissione visto che in questa settimana non sono in calendario lavori l’Aula, si valuterà nelle prossime ore. E’ quanto di apprende da fonti di palazzo Madama.

