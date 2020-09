Pompeo a Roma, gelo Santa Sede-Usa

C’è un tentativo di strumentalizzare il Papa nella partecipazione del segretario Usa Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa in Vaticano durante la campagna elettorale Usa? “Beh, Sì. È una delle ragioni per cui il Papa non lo riceve”, denuncia monsignor Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano, parlando ai margine del simposio sulla libertà religiosa organizzato dall’ambasciata degli Usa presso la Santa Sede. Il simposio è stato aperto dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo.

