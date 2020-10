Esce ‘Munay’, il nuovo album di Pedro Capò

E uscito, in digitale, ‘Munay’, il nuovo album dell’artista portoricano pluripremiato ai Latin Grammy Pedro Cap. Il disco è stato anticipato dal nuovo singolo ‘La sábana y los pies’, entrato nella Top 20 dell’airplay radiofonico negli Stati Uniti e in Argentina, e dal brano ‘Buena suerte’. Pedro Capó, vincitore di Latin Grammy e Ascap è il nipote della leggendaria star della musica Bobby Capó. Come autore Capò è conosciuto a livello internazionale per aver scritto le hit di Ricky Martin ‘La Mordidita’ e ‘Disparo al Corazón’.

Il suo singolo da record ‘Calma (remix)’ di Capò feat. Farruko, che ha ottenuto quasi 1 miliardo di stream totali e oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, è stato certificato Diamante negli Stati Uniti e in Perù, e multi-platino in Italia, America Latina e Europa. La versione originale del brano ha permesso a Pedro Capó di vincere un Latin Grammy nella categoria ‘Song of the Year’, mentre il remix è stato premiato come ‘Best Urban/Fusion Performance’. Tra la versione originale, il remix con Farruko e quello con Alicia Keys, il brano ha ottenuto oltre 4 miliardi di stream e 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

